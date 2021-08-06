В Калужской области за 2021 год построят 820 тысяч квадратных метров жилья

В четверг, 5 августа, в Инновационном культурном центре в Калуге губернатор Владислав Шапша принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню строителя.

Глава региона отметил, что у строителей «есть счастливая возможность менять мир вокруг себя к лучшему». Он напомнил, что в последние годы в регионе ежегодно вводится около 800 тысяч квадратных метров жилья. В этом – будет построено более 820 тысяч.

- Именно благодаря вам мы расселяем аварийное и ветхое жилье, - подчеркнул Шапша. - В 2021 году в новые квартиры переедут 600 счастливых семей. Мы досрочно завершим региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В нее включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. После этого мы приступим к следующему этапу. Благодаря вам Калуга похорошела к своему 650-летию. Посмотрите, как много в городе красивых отремонтированных домов, спортивных и социальных объектов, Дворец спорта, который скоро примет первых посетителей, обновленный музей космонавтики, строящийся кампус Калужского филиала МГТУ им. Баумана, а также огромное количество других знаковых объектов.

В ходе мероприятия лучшим работникам строительной сферы региона вручили региональные и ведомственные награды.