В Калуге индустриальный парк и окраины останутся без воды 10 августа

В ближайший вторник, 10 августа, в Калуге отключат холодную воду в индустриальном парке Грабцево, а также в окраинных населенных пунктах. Об этом в четверг, 5 августа, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе» со ссылкой на «Калугаоблводоканал».

Отключение воды в Калуге 10 августа 2021 года с 9:00 до 20:00: