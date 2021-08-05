В Калуге индустриальный парк и окраины останутся без воды 10 августа
В ближайший вторник, 10 августа, в Калуге отключат холодную воду в индустриальном парке Грабцево, а также в окраинных населенных пунктах. Об этом в четверг, 5 августа, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе» со ссылкой на «Калугаоблводоканал».
Отключение воды в Калуге 10 августа 2021 года с 9:00 до 20:00:
- Индустриальный парк Грабцево,
- пос. Воскресенский,
- д. Горневская Слобода,
- ул. Непокореннных Ленинградцев.
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