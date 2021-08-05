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Шапша поручил подготовить Калужскую область к отопительному сезону к 1 сентября

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 05.08.2021 09:49 3 462
Шапша поручил подготовить Калужскую область к отопительному сезону к 1 сентября

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША поручил до 1 сентяюря подготовить регион к началу отопительного сезона. Публикацию на этот счет в социальных сетях он сделал вечером 4 августа.

- До 1 сентября в регионе должны быть завершены основные работы по подготовке к отопительному сезону, - подчеркнул губернатор. - Сейчас готовность тепловых сетей составляет 77%, котельных и жилфонда - 72%.

По программе повышения энергоэффективности муниципалитетам из областного бюджета выделена субсидия в размере 190 миллионов рублей для подготовки котельных и тепловых сетей.

- Будут выполнены работы по модернизации и техническому перевооружению 22 котельных, капремонт 99 участков тепловых сетей общей протяженностью более 21 километра, - пояснил Шапша. - При контрактации смогли сэкономить, за счет чего получилось включить в программу 11 дополнительных объектов.

В Жуковском, Износковском, Козельском, Куйбышевском, Мещовском районах, а также в Ермолино, Товарково и Полотняном Заводе работы на всех объектах в рамках программы завершены.

- Тарусскому району надо ускориться, - заявил глава региона.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 05.08.2021 09:49 3 462
Тэги: коммуналка жкх область владислав шапша
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