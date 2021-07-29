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В Калуге дома на двух улицах остались без холодной воды из-за аварии

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.07.2021 12:42 0 964
В Калуге дома на двух улицах остались без холодной воды из-за аварии

В четверг, 29 июля, в Калуге отключили холодную воду на двух улицах. Это связано с аварийно-ремонтными работами на перекрестке улиц Добровольского и Октябрьской, сообщает городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».

Отключение холодной воды в Калуге 29 июля 2021 года с 11:00 до 21:00:

  • ул. Добровольского, 26, 24, 49, 28, 22, 14, 31, 41, 43, 45, 47,
  • ул. Октябрьская, 10, 14а.

- Социально-значимые объекты, попадающие под перекрытие - предупреждены: Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко, - говорится в сообщении администрации Калуги.

Движение на улице Добровольского частично перекрыто.

Место прорыва трубы.

Ручьи текут вниз по улице Октябрьской.

У парка Циолковского.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.07.2021 12:42 0 964
Тэги: коммуналка жкх вода
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