В Калуге дома на двух улицах остались без холодной воды из-за аварии
В четверг, 29 июля, в Калуге отключили холодную воду на двух улицах. Это связано с аварийно-ремонтными работами на перекрестке улиц Добровольского и Октябрьской, сообщает городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».
Отключение холодной воды в Калуге 29 июля 2021 года с 11:00 до 21:00:
- ул. Добровольского, 26, 24, 49, 28, 22, 14, 31, 41, 43, 45, 47,
- ул. Октябрьская, 10, 14а.
- Социально-значимые объекты, попадающие под перекрытие - предупреждены: Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко, - говорится в сообщении администрации Калуги.
Движение на улице Добровольского частично перекрыто.
Место прорыва трубы.
Ручьи текут вниз по улице Октябрьской.
У парка Циолковского.
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