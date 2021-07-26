Городская управа Калуги задолжала за капитальный ремонт 8 миллионов рублей

В Калуге городская управа в течение трех месяцев не платила взносы за капитальный ремонт принадлежащих ей помещений. В понедельник, 26 июля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Общая задолженность составила около 8 миллионов рублей.

- Неисполнение собственником своих обязательств по оплате указанных взносов не только нарушало закон, но и могло повлечь нарушение прав граждан на своевременный капитальный ремонт многоквартирных домов, - заявили в прокуратуре. - В целях устранения выявленных нарушений городскому голове Калуги внесено представление с требованием принять меры к погашению задолженности. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования имевшаяся задолженность погашена в полном объеме.