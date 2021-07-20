Две улицы Калуги остались без холодной воды из-за аварийных работ

Во вторник, 20 июля, в Калуге с 11:00 отключили холодную воду на двух улицах. Это связано с проведением аварийных работ на улице Азаровской у дома №34, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» со ссылкой на «Калугаоблводоканал».

Отключение холодной воды в Калуге 20 июля 2021 года с 11:00 до 22:00:

Ул. Азаровская, 28, 34, 34 к.1, 40 к. 1, 2, 3,

Б-р. Энтузиастов, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

Также в это время возможно пониженное давление или отсутствие воды в микрорайонах Малинники и Ольговка.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - отметили в водоканале. – Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.