В Калуге одна управляющая компания лишилась лицензии

В пятницу, 16 июля, государственная жилищная инспекция Калужской области сообщила о прекращении действия лицензии ООО «УК МЖД «Калугатеплосеть» с 15 июля 2021 года.

- Действие лицензии прекращено на основании заявления руководителя организации, - пояснил сотрудник отдела лицензирования и юридического сопровождения Госжилинспекции. – В связи с добровольным прекращением лицензируемого вида деятельности. Насколько я знаю, у них сложная финансовая ситуация, арестованы счета. Полноценно выполнять свои обязанности они больше не могут.

Из реестра лицензий исключены 28 домов:

ул. Мелиораторов, д. 15, 14;

ул. Ромодановские дворики, д. 67, 49а, 69, 39, 51;

ул. Телевизионная, д. 37, 51;

ул. Новосельская, д. 27;

ул. Ленина, д. 99, 121;

ул. Советская ,д. 18, к.1;

пер. Воинский, д. 6;

ул. Калужка, д. 2;

ул. Генерала Попова, д. 9, 5, 7;

ул. Линейная, д. 26/6;

ул. Энергетиков, д. 35;

ул. Фомушина, д. 10а, 2;

пер. Поселковый, д. 6;

пер. Гостинорядский, д. 5;

пер. Красноармейский 2-й, д. 3;

ул. Карпова, д. 23;

ул. Парижской Коммуны, д. 1а;

Б-р Сиреневый, д. 6, корп.1

В ближайшее время для этих домов выберут новые управляющие организации или иные способы управления.