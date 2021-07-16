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В Калуге одна управляющая компания лишилась лицензии

Автор: Ирина Будникова.
Опубликовано: 16.07.2021 12:27 4 2147
В Калуге одна управляющая компания лишилась лицензии

В пятницу, 16 июля, государственная жилищная инспекция Калужской области сообщила о прекращении действия лицензии ООО «УК МЖД «Калугатеплосеть» с 15 июля 2021 года. 

- Действие лицензии прекращено на основании заявления руководителя организации, - пояснил сотрудник отдела лицензирования и юридического сопровождения Госжилинспекции. – В связи с добровольным прекращением лицензируемого вида деятельности. Насколько я знаю, у них сложная финансовая ситуация, арестованы счета. Полноценно выполнять свои обязанности они больше не могут. 

Из реестра лицензий исключены 28 домов:

  • ул. Мелиораторов, д. 15, 14;
  • ул. Ромодановские дворики, д. 67, 49а, 69, 39, 51;
  • ул. Телевизионная, д. 37, 51;
  • ул. Новосельская, д. 27;
  • ул. Ленина, д. 99, 121;
  • ул. Советская ,д. 18, к.1;
  • пер. Воинский, д. 6;
  • ул. Калужка, д. 2;
  • ул. Генерала Попова, д. 9, 5, 7;
  • ул. Линейная, д. 26/6;
  • ул. Энергетиков, д. 35;
  • ул. Фомушина, д. 10а, 2;
  • пер. Поселковый, д. 6;
  • пер. Гостинорядский, д. 5;
  • пер. Красноармейский 2-й, д. 3;
  • ул. Карпова, д. 23;
  • ул. Парижской Коммуны, д. 1а;
  • Б-р Сиреневый, д. 6, корп.1

В ближайшее время для этих домов выберут новые управляющие организации или иные способы управления.

Автор: Ирина Будникова.
Опубликовано: 16.07.2021 12:27 4 2147
Тэги: жкх коммуналка ук
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