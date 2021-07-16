В центре Калуги с 19 июля отключат котельную

В Калуге с 19 июля по 3 августа не будет горячей воды в 150 жилых домах, которые обслуживает котельная на улице Вооруженного Восстания, 12. В пятницу, 16 июля, о проведении профилактических работ сообщили в «Калугатеплосети».

- Управляющие компании, обслуживающие 150 жилых домов, администрации 10 детских садов, двух больниц и трех школ, были своевременно предупреждены об остановке подачи горячей воды, - говорится в сообщении коммунальщиков. - В случае смещения сроков возобновления работы котельной в полноценном режиме будет сообщено дополнительно.