В Калуге за год построили 217 тысяч квадратных метров жилья

В понедельник, 5 июля, на планерке в городской управе сообщили о ситуации со строительством жилья в Калуге.

На конференции отметили, что в прошлом году в Калуге было построено 217 тысяч кв. метров нового жилья, что позволило выполнить плановый показатель по вводу жилья, установленный областным министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

- Ввод жилья за первое полугодие 2021 года составил 50609,5 кв. метров, в том числе объекты индивидуального жилищного строительства — 13664 кв. метров, процент выполнения плана составляет 21%, - подчеркнули на планерке.