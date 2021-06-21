В Калуге жители Малинников остались без воды
На Малинниках в Калуге в очередной раз отключили воду в понедельник, 21 июня. На это пожаловались жители района.
Как отмечают местные жители, с утра не было вообще никакой воды. При этом на улице жара, а отключения происходят почти каждую неделю на 2-3 часа.
Как уточняют жильцы, до аварийной службы дозвониться сложно.
В городской управе нам разъяснили ситуацию.
- Воды нет в связи с опрессовкой системы и подготовкой к следующему сезону, - отметили в горуправе.
На сайте горуправы также сказано, что период отключения воды в конкретном доме будет длиться примерно 2 недели.
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