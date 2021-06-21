В Калуге жители Малинников остались без воды

На Малинниках в Калуге в очередной раз отключили воду в понедельник, 21 июня. На это пожаловались жители района.

Как отмечают местные жители, с утра не было вообще никакой воды. При этом на улице жара, а отключения происходят почти каждую неделю на 2-3 часа.

Как уточняют жильцы, до аварийной службы дозвониться сложно.

В городской управе нам разъяснили ситуацию.

- Воды нет в связи с опрессовкой системы и подготовкой к следующему сезону, - отметили в горуправе.

На сайте горуправы также сказано, что период отключения воды в конкретном доме будет длиться примерно 2 недели.