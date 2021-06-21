Жара стала одной из причин ухудшения качества воды в Кирове

В городе Кирове обширный частный сектор и летом увеличивается разбор воды для полива огородов, объяснил нам причины проблемы диспетчер ООО «Водоснабжение», отвественного за доставку воды людям. При этом давление напора воды падает.

Предприятие по возможности увеличивает мощность и через пожарные гидранты промывают трассу. За 60 лет в системе водоснабжения накопилась ржавчина, которая и выходит при промыве. При стабильном давлении такого не происходит.

При этом администрация города, отвечая на жалобы населения, связывает падение качества воды с попаданием песка из артезианских скважин.



- В связи с большим количеством потребителей, присоединенных к централизованной системе водоснабжения, в жаркие дни значительно увеличивается разбор воды, - ответила пресс-служба администрации Кирова на жалобы в соцсетях. – В такие периоды вода из артезианских скважин подается в сеть напрямую, к сожалению это может привести к примесям песка в воде. Приносим извинения за причиняемые неудобства.