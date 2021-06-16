В Калуге 16 июня отключат холодную воду в четырех деревнях и на трех улицах
В среду, 16 июня, в Калуге отключат холодную воду в четырех деревнях и на трех улицах на Правом берегу. Это связано с ремонтными работами на улице Серафима Туликова, сообщает городская управа.
Отключение холодной воды в Калуге 16 июня 2021 года с 10:00 до 21:00:
- Чижовка,
- Воровая,
- Шопино,
- Желыбино,
- ул. Евгения Клочкова,
- ул. Отрадная,
- ул. Домославская.
В зону отключения попадут и социально-значимые объекты:
- Школа №33,
- Детский сад №67,
- Наркологический диспансер.
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