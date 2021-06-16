В Калуге 16 июня отключат холодную воду в четырех деревнях и на трех улицах

В среду, 16 июня, в Калуге отключат холодную воду в четырех деревнях и на трех улицах на Правом берегу. Это связано с ремонтными работами на улице Серафима Туликова, сообщает городская управа.

Отключение холодной воды в Калуге 16 июня 2021 года с 10:00 до 21:00:

Чижовка,

Воровая,

Шопино,

Желыбино,

ул. Евгения Клочкова,

ул. Отрадная,

ул. Домославская.

В зону отключения попадут и социально-значимые объекты: