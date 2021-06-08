В селе Росва на окраине Калуги отключили воду из-за утечки
Утром во вторник, 8 июня, в селе Росва на окраине Калуги отключили воду из-за утечки. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» со ссылкой на «Калугаоблводоканал».
Отключение связано с ремонтными работами, которые начались у дома №2 по улице Пролетарской. Там обнаружили утечку из-под земли.
Без воды осталось все село, кроме улицы Советской.
Сроки проведения ремонтных работ пока не называются.
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