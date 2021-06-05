Городская управа предупредила о проблемах с водой в трех районах Калуги 8 июня
Во вторник, 8 июня, в Калуге будут наблюдаться проблемы с водой у жителей трех районов. Это связано с ремонтными работами у дома №97а на Грабцевском шоссе, предупредила в субботу городская управа.
Пониженное давление или отсутствие водоснабжения в Калуге 8 июня 2021 года с 8:00 до 00:00:
- мкр. Дубрава,
- мкр. Нефтебаза,
- мкр. Тайфун (Грабцевское шоссе от д. 57 до д. 97 четная и нечетная сторона).
При этом точно не будет воды в указанное выше время на двух улицах:
- Грабцевское шоссе, д. 97а, д. 99 а, д. 99 корп. 1, д. 101/1, д. 101/1 а, д. 103,
- ул. Прончищева, д.3, д.3 а, д.5.
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