Городская управа предупредила о проблемах с водой в трех районах Калуги 8 июня

Во вторник, 8 июня, в Калуге будут наблюдаться проблемы с водой у жителей трех районов. Это связано с ремонтными работами у дома №97а на Грабцевском шоссе, предупредила в субботу городская управа.

Пониженное давление или отсутствие водоснабжения в Калуге 8 июня 2021 года с 8:00 до 00:00:

мкр. Дубрава,

мкр. Нефтебаза,

мкр. Тайфун (Грабцевское шоссе от д. 57 до д. 97 четная и нечетная сторона).

При этом точно не будет воды в указанное выше время на двух улицах: