В Калуге вновь отключили холодную воду 7 мая

В пятницу, 7 мая, в Калуге перекрыли холодную воду в домах в районе улиц Азаровской и Параллельной из-за аварийно-ремонтных работ. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Прекращение подачи холодного водоснабжения в Калуге 7 мая 2021 года с 12:00 до 18:00: