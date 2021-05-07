В Калуге вновь отключили холодную воду 7 мая
В пятницу, 7 мая, в Калуге перекрыли холодную воду в домах в районе улиц Азаровской и Параллельной из-за аварийно-ремонтных работ. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Прекращение подачи холодного водоснабжения в Калуге 7 мая 2021 года с 12:00 до 18:00:
- ул. Московская, 291, 291 корп. 1, корп. 2, корп. 3, д. 293, д. 295, д. 295 корп. 1, д. 289 а, д. 289;
- 1-й Загородный проезд;
- 2-й Загородный проезд;
- Крайний проезд;
- ул. Азаровская, 24, 26;
- ул. Параллельная.
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