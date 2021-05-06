В Калуге на некоторых улицах отключили холодную воду 6 мая

В Калуге в центральной части города отключили холодную воду в четверг, 6 мая. Об этом сообщает городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».

Воды не будет с 9:00 до 20:00 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на улицах Марата и Дзержинского.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - отмечается в сообщении.