В Калуге на некоторых улицах отключили холодную воду 6 мая
В Калуге в центральной части города отключили холодную воду в четверг, 6 мая. Об этом сообщает городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».
Воды не будет с 9:00 до 20:00 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на улицах Марата и Дзержинского.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - отмечается в сообщении.
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