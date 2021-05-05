В Калуге на пяти улицах отключили холодную воду 5 мая

В Калуге в среду, 5 мая, в жилых домах на некоторых улицах отключили холодную воду в связи с проведением аварийно-ремонтных работ. Об этом сообщает «Калугаоблводоканал».

Отключение подачи холодного водоснабжения 5.05.2021 с 10:00 до 17:00:

мкрн. Силикатный

п. Железняки

д. Карачево

ул. Воинская

пер. Воинский

- Для уточнения подвоза воды просьба звонить по тел. 211-112, - отмечается в сообщении. - в Приносим свои извинения за вынужденные неудобства.