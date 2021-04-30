В Калуге на двух улицах отключат холодную воду 4 мая
Во вторник, 4 мая, в Калуге будут проводить работы по переключению на новый водопровод в переулке Григоров. Из-за этого в домах на двух улицах не будет холодной воды, сообщает городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».
Отключение холодной воды 4 мая 2021 года с 09:00 до 20:00:
- переулок Григоров;
- ул. Луначарского, д.26.
Под перекрытие попадает котельная по адресу переулок Воскресенский, дом №2 б.
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