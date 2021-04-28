Главная Новости Недвижимость и ЖКХ
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года Самая стильная выпускница-2021

После дела калужанина Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье должников

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.04.2021 16:38 0 1198
После дела калужанина Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье должников

Конституционный суд РФ отправил на пересмотр дело жителя Калужской области Ивана Ревкова, который пытается взыскать долг со своей знакомой. Во вторник, 27 апреля, об этом деле сообщила пресс-служба суда.

- Житель Калужской области Иван Ревков в 1999 году одолжил деньги знакомой, которая долг не вернула, - отмечают в Конституционном суде. - Он обратился в суд за взысканием, но исполнительное производство не дало результата. За годы ожидания сумма долга была проиндексирована и возросла до 4 миллионов рублей. Должница тем временем приобрела квартиру площадью более 110 кв. м. и признала себя банкротом. Ревков настаивал на продаже этой недвижимости, купленной после возбуждения исполнительного производства. В судах, однако, ему отказали на основании ст. 446 ГПК РФ, которая запрещает обращать взыскание на единственное жилье должника и членов его семьи.

В суде считают, что исполнительский иммунитет в отношении единственного жилья должника-гражданина хотя и оправдан, однако не может быть безусловным и требует законодательных корректив.

- Определить изъятия должна по-прежнему законодательная власть, но пока эти решения не приняты, отказ в применении исполнительского иммунитета возможен при соблюдении ряда условий, - говорится в сообщении. - В частности, должника нельзя оставить без жилища, причем площадью не меньше, чем предоставляется по соцнайму, или выселить в другое поселение, если он сам на это не согласен. В принятии таких решений суды вправе учесть время присуждения долга, возбуждения исполнительного производства, а также извещения должника об этих событиях. И, с другой стороны, имеет значение время, условия и суммы сделок и других операций должника, включая доказанные злоупотребления в приобретении жилья, когда при неисполненном решении суда должник переводит свое имущество под защиту исполнительского иммунитета, чтобы укрыть его там от взыскания по долгам.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.04.2021 16:38 0 1198
Тэги: недвижимость жкх
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
\
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Связисты узнали, что читают книголюбы в Калужской области
Калужане покупают корейские смартфоны в 7 раз чаще американских
Георгий Юрданов: Калужская область обладает конкурентными преимуществами для развития внешнеэкономических связей
Работодатели Калужской области поделятся лучшими HR-кейсами 2020 года
Число пользователей сервисов платформы «Ростелеком Ключ» в Калужской области достигло восьми тысяч
Калужане чаще стали смотреть сериалы
Новости
ОПРОС

Путин объявил майские каникулы с 1 по 10 число. Что думаете на этот счет?

 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Погребение или кремация: что выбрать при организации похорон в Санкт-Петербурге?
Эффективная реклама в Инстаграм
Садовые печи: многофункциональность, мобильность и надежность

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru