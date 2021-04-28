После дела калужанина Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье должников

Конституционный суд РФ отправил на пересмотр дело жителя Калужской области Ивана Ревкова, который пытается взыскать долг со своей знакомой. Во вторник, 27 апреля, об этом деле сообщила пресс-служба суда.

- Житель Калужской области Иван Ревков в 1999 году одолжил деньги знакомой, которая долг не вернула, - отмечают в Конституционном суде. - Он обратился в суд за взысканием, но исполнительное производство не дало результата. За годы ожидания сумма долга была проиндексирована и возросла до 4 миллионов рублей. Должница тем временем приобрела квартиру площадью более 110 кв. м. и признала себя банкротом. Ревков настаивал на продаже этой недвижимости, купленной после возбуждения исполнительного производства. В судах, однако, ему отказали на основании ст. 446 ГПК РФ, которая запрещает обращать взыскание на единственное жилье должника и членов его семьи.

В суде считают, что исполнительский иммунитет в отношении единственного жилья должника-гражданина хотя и оправдан, однако не может быть безусловным и требует законодательных корректив.

- Определить изъятия должна по-прежнему законодательная власть, но пока эти решения не приняты, отказ в применении исполнительского иммунитета возможен при соблюдении ряда условий, - говорится в сообщении. - В частности, должника нельзя оставить без жилища, причем площадью не меньше, чем предоставляется по соцнайму, или выселить в другое поселение, если он сам на это не согласен. В принятии таких решений суды вправе учесть время присуждения долга, возбуждения исполнительного производства, а также извещения должника об этих событиях. И, с другой стороны, имеет значение время, условия и суммы сделок и других операций должника, включая доказанные злоупотребления в приобретении жилья, когда при неисполненном решении суда должник переводит свое имущество под защиту исполнительского иммунитета, чтобы укрыть его там от взыскания по долгам.