В Калуге на шести улицах отключили холодную воду 28 апреля
В среду, 28 апреля, из-за различных ремонтных работ в Калуге отключили воду на шести улицах. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» со ссылкой на «Калугаоблводоканал».
Отключение холодной воды в Калуге 28 апреля 2021 года:
- ул. Ленина от ул. Дарвина до ул. Кутузова,
- ул. Калужского Ополчения, 2, 2 к.1,
- ул. Яновских,
- ул. Михайловская,
- ул. Сретенская,
- ул. Солнечная.
Сроки устранения аварий пока не называются.
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