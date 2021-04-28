В Калуге на шести улицах отключили холодную воду 28 апреля

В среду, 28 апреля, из-за различных ремонтных работ в Калуге отключили воду на шести улицах. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» со ссылкой на «Калугаоблводоканал».

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