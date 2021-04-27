На трех улицах Калуги отключили холодную воду 27 апреля

Во вторник, 27 апреля, в Калуге отключили холодную воду на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» со ссылкой на «Калугаоблводоканал».

В Турынино из-за утечки из колодца рядом с домом №1 по улице Льва Толстого без воды остались следующие дома:

ул, Льва Толстого, д. 3а, 1-12,

проезд Тарусский.

Наблюдается также пониженное давление:

ул. Родниковая,

ул, Советская,

ул, Гвардейская,

ул, Льва Толстого,

ул. Калужка.

Также ремонтные работы проходят у дома №7 на улице Калужского Ополчения.

Временно прекращено водоснабжение жилых домов № 3, 5, 7 по улице Калужского Ополчения. Организован подвоз воды.

UPD. К 11:40 водоснабжение было восстановлено. Но произошла новая утечка - на улице Терепецкой. Теперь ремонт проходит там.