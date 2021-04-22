На двух улицах Калуги отключили воду из-за ремонтных работ
В четверг, 22 апреля, в Калуге из-за ремонтных работ коммунальные службы отключили холодную воду на двух улицах – Кибальчича и Василия Стригунова. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Отключения связаны с проведением ремонтных работ и устранением утечки.
На Кибальчича меняют запорную арматуру. Воды нет в домах № 1-7, 2-6.
В «Кошелеве», на Василия Стригунова, без воды дома 2-4. Там произошла утечка из колодца.
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