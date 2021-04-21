В Калуге панно на улице Пушкина закрыли строительными лесами

В ноябре прошлого года на улице Пушкина в Калуге рядом с краеведческим музеем открыли обновленное панно, на котором изображены солдаты Отечественной войны 1812 года и советские бойцы времен Великой Отечественной войны. Оно расположено на стене дома №10/75. А в среду, 21 апреля, наши читатели сообщили, что у панно вновь возвели строительные леса.

Что-то приходится переделывать? Ситуацию прокомментировал главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ:

- Сезонная профилактика от изготовителя на панно. Работы проводились в минусовую температуру. Проверяют стыки после зимы. Наносят финальный защитный слой. Панно на обслуживании.

Сроки проведения профилактических работ пока не называются.