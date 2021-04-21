В Калуге панно на улице Пушкина закрыли строительными лесами
В ноябре прошлого года на улице Пушкина в Калуге рядом с краеведческим музеем открыли обновленное панно, на котором изображены солдаты Отечественной войны 1812 года и советские бойцы времен Великой Отечественной войны. Оно расположено на стене дома №10/75. А в среду, 21 апреля, наши читатели сообщили, что у панно вновь возвели строительные леса.
Что-то приходится переделывать? Ситуацию прокомментировал главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ:
- Сезонная профилактика от изготовителя на панно. Работы проводились в минусовую температуру. Проверяют стыки после зимы. Наносят финальный защитный слой. Панно на обслуживании.
Сроки проведения профилактических работ пока не называются.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!