В центре Калуги прокуратура обнаружила 15 опасных балконов

В Калуге на доме №15 по улице Дзержинского обнаружены 15 балконных плит, которые могут обрушиться. Во вторник, 20 апреля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

- На момент проведения проверки установлено значительное разрушение 15 балконных плит, представляющих опасность обрушения, - пояснили в прокуратуре. - В этой связи прокуратурой города в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1 3 КоАП РФ. Директору управляющей организации внесено представление.

В ведомстве отмечают, что управляющая компания уже начала демонтаж аварийных плит.

Улица Дзержинского, 15.