В Калуге холодную воду отключили на двух улицах и в одном районе из-за утечек
Утром во вторник, 13 апреля, в Калуге отключили воду в домах на двух улицах. Это связано с ремонтными работами, которые проходят в районе дома №1 по улице Терепецкой, сообщили KP40 в «Единой дежурно-диспетчерской службе» (ЕДСС).
- Устранение утечки из-под земли, - пояснили в ЕДСС.
Без холодной воды 13 апреля остались следующие дома:
- ул. Терепецкая, 5, 7, 9,
- ул. Московская 326, 328, 330.
Сроки проведения ремонтных работ пока не называются.
В район домов №7 и №9 на Терепецкой подвозят воду.
UPD. Еще одна утечка 13 апреля произошла у дома №15 по улице Звездной. Без воды остался микрорайон Байконур.
Также из-за утечки в подвале дома №1 на улице Малоярославецкой будет наблюдаться пониженное давление водоснабжения по следующим адресам:
- ул. Малоярославецкая, 1-18;
- ул. Кибальчича 1, 5, 7, 11, 18, 32.
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