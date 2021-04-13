В Калуге холодную воду отключили на двух улицах и в одном районе из-за утечек

Утром во вторник, 13 апреля, в Калуге отключили воду в домах на двух улицах. Это связано с ремонтными работами, которые проходят в районе дома №1 по улице Терепецкой, сообщили KP40 в «Единой дежурно-диспетчерской службе» (ЕДСС).

- Устранение утечки из-под земли, - пояснили в ЕДСС.

Без холодной воды 13 апреля остались следующие дома:

ул. Терепецкая, 5, 7, 9,

ул. Московская 326, 328, 330.

Сроки проведения ремонтных работ пока не называются.

В район домов №7 и №9 на Терепецкой подвозят воду.

UPD. Еще одна утечка 13 апреля произошла у дома №15 по улице Звездной. Без воды остался микрорайон Байконур.

Также из-за утечки в подвале дома №1 на улице Малоярославецкой будет наблюдаться пониженное давление водоснабжения по следующим адресам: