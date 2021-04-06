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В Калуге в среду отключат холодную воду на улице Кубяка
В среду, 7 апреля, в Калуге не будет воды в домах на улице Кубяка. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ у дома №5, сообщает городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».
Отключение холодной воды в Калуге 7 апреля 2021 года с 9:30 до 17:00:
- ул. Кубяка, д.1, д. 3, д. 5, д. 9, д. 9 корп. 1,2,3,4, д.11, д.13. д.15, д.17.
В зону отключения попадут детский сад №110 «Золотой петушок», Калужский колледж сервиса и дизайна, специализированная пожарно-спасательная часть по Калужской области и котельная на Кубяка, 3а.
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