В Калуге во вторник отключат воду на улице Терепецкой

Во вторник, 6 апреля, в Калуге отключат холодную воду в домах на улице Терепецкой. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ в районе дома №11 к.2, сообщает городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».

Отключение холодной воды в Калуге 6 апреля 2021 года с 9:00 до 21:00:

ул. Терепецкая, д. 11, к.1,2, д. 12 к. 1, д.17 к. 1, 2,

ул. Терепецкая (частный сектор),

ул. Терепецкая, д. 19а (питомник).

В зону перекрытия попадет также Калужский технический колледж.