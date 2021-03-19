В Калуге часть Правобережья осталась без воды из-за аварии на сетях

Вечером в пятницу, 19 марта, у части жителей Правобережья Калуги пропала холодная вода. Жалобы в соцсетях поступают из домов на улице Генерала попова и в «Кошелеве».

Отключение связано с аварией на магистральной сети, объяснил ситуацию городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Сроки восстановления водоснабжения пока не называются.

- Водоканал ищет место повреждения водовода, - объяснил Денисов.

Ситуацию также прокомментировали в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области:

- В микрорайоне «Кошелев» города Калуги произошла авария на сетях водоснабжения. Бригада водоканала выехала для ликвидации последствий аварии. Принимаются все необходимые меры для ликвидации аварийной ситуации в кратчайшие сроки. О ходе работ будем информировать.

Уважаемые читатели! Если вы живете на Правом берегу, напишите в комментариях, есть ли у вас вода.