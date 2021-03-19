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В Калуге часть Правобережья осталась без воды из-за аварии на сетях
Вечером в пятницу, 19 марта, у части жителей Правобережья Калуги пропала холодная вода. Жалобы в соцсетях поступают из домов на улице Генерала попова и в «Кошелеве».
Отключение связано с аварией на магистральной сети, объяснил ситуацию городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.
Сроки восстановления водоснабжения пока не называются.
- Водоканал ищет место повреждения водовода, - объяснил Денисов.
Ситуацию также прокомментировали в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области:
- В микрорайоне «Кошелев» города Калуги произошла авария на сетях водоснабжения. Бригада водоканала выехала для ликвидации последствий аварии. Принимаются все необходимые меры для ликвидации аварийной ситуации в кратчайшие сроки. О ходе работ будем информировать.
Уважаемые читатели! Если вы живете на Правом берегу, напишите в комментариях, есть ли у вас вода.
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