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В Калуге готовятся лишить лицензии две управляющие компании

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.03.2021 15:53 2 1089
В Калуге готовятся лишить лицензии две управляющие компании

В ближайшее время в Калуге две управляющие компании могут лишиться лицензии. В пятницу, 19 марта, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ по итогам заседания комиссии по управляющим компаниям.

– Государственная жилищная инспекция вместе с Теплосетью активно работают над привлечением к ответственности двух компаний – «Стройсистема» и «Наш район», - пояснил Денисов. - Из-за хронических неплатежей в их адрес вынесены два постановления, направлены документы для повторного привлечения к административной ответственности, что даст возможность лишить их лицензий.

Также глава администрации сообщил, что к ответственности привлечен бывший руководитель УК «Калугазаказчик». Он задолжал муниципалитету около 60 миллионов рублей.

– Такое решение конкретно показывает другим недобросовестным управляющим меру ответственности, которая может возникнуть. Причем, не только у проштрафившейся УК, а у всех, кто решит вести «бизнес», залезая в муниципальный карман, - считает Денисов.

Кроме того, он рассказал, что с УК «Торговый дом «Асса» и «Калугастрой», у которых большие задолженности за коммунальные ресурсы, определены графики их погашения.

Обсуждали на заседании и долги жильцов муниципальных квартир.

- Семь нанимателей муниципальных помещений, которые не платят ни за них, ни за коммунальные услуги, переселены в помещения меньшей площади, - сообщил Денисов. - И этот процесс продолжится, причем в геометрической прогрессии.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.03.2021 15:53 2 1089
Тэги: коммуналка жкх дмитрий денисов ук недвижимость
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