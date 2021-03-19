В понедельник на двух улицах Калуги отключат воду

В понедельник, 22 марта, в Калуге продолжатся отключения холодной воды. Это связано с проведением ремонтных работ на Малом переулке, сообщает 19 марта городская управа.

Отключение холодной воды в Калуге 22 марта 2021 года с 10:00 до 19:00:

1-й пер. Пестеля от д.20, д.30, д.30 к.1, д.36/22,

пер. Малый д.4, д.6, д.8, д.11, д.11а, д. 13, д.15, д.17.

Социально-значимые объекты под перекрытие не попадают.