В Калужской области две управляющие компании собираются лишить лицензии

В Калужской области две управляющие организации собираются лишить лицензии. Об этом стало известно на прошедшем на днях заседании лицензионной комиссии, сообщает Государственная жилищная инспекция.

Обращения в суд направят с заявлением об аннулировании лицензий у двух УК: ООО «Зеленый Остров» в Обнинске и ООО «УК РУСИНОВО» в Боровском районе.

Такое решение в ГЖИ объяснили тем, что в реестре нет сведений о многоквартирных домах, которые управляются этими организациями в последние шесть месяцев.