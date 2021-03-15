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В Калужской области две управляющие компании собираются лишить лицензии
В Калужской области две управляющие организации собираются лишить лицензии. Об этом стало известно на прошедшем на днях заседании лицензионной комиссии, сообщает Государственная жилищная инспекция.
Обращения в суд направят с заявлением об аннулировании лицензий у двух УК: ООО «Зеленый Остров» в Обнинске и ООО «УК РУСИНОВО» в Боровском районе.
Такое решение в ГЖИ объяснили тем, что в реестре нет сведений о многоквартирных домах, которые управляются этими организациями в последние шесть месяцев.
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