Северные районы Калужской области рискуют погрязнуть в мусоре

Северные районы Калужской области рискуют столкнуться с проблемой вывоза мусора. Как сообщают обнинские СМИ, после закрытия Тимашовской свалки мусор с был перенаправлен в Износковский район, но вывозить его туда экономически невыгодно, и участники рынка отказываются от контрактов.

В пятницу, 19 февраля, ситуацию прокомментировало министерство строительства и ЖКХ Калужской области:

- В средствах массовой информации и социальных сетях северных районов Калужской области в последние дни активно обсуждается ситуация несвоевременного вывоза отходов. Нам известно о существующей проблеме. Сейчас прорабатываются различные пути ее решения. Как только будут найдены оптимально возможные варианты стабилизации ситуации, мы обязательно о них расскажем.

Также министерство в одном из малоярославецких сообществ в соцсетях заверило, что повышения тарифа на обращение с отходами для жителей Малоярославецкого района в этом году не будет.