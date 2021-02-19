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В Калуге 20 февраля отключат воду в домах и больнице на двух улицах
В субботу, 20 февраля, в Калуге отключат холодную воду на двух улицах. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ у дома №4 на улице Социалистической, сообщает городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».
В зону отключения попадут в том числе городская клиническая больница «Сосновая роща» и котельная рядом с медучреждением.
Отключение холодной воды в Калуге с 9:00 до 18:00 20 февраля 2021 года:
- ул. Социалистическая, 2а, 3, 4;
- ул. Чичерина, 1/5, 1а, б, в, 2/7.
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