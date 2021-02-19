В Калуге 20 февраля отключат воду в домах и больнице на двух улицах

В субботу, 20 февраля, в Калуге отключат холодную воду на двух улицах. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ у дома №4 на улице Социалистической, сообщает городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».

В зону отключения попадут в том числе городская клиническая больница «Сосновая роща» и котельная рядом с медучреждением.

Отключение холодной воды в Калуге с 9:00 до 18:00 20 февраля 2021 года: