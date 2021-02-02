В Калуге жители 12 улиц останутся без холодной воды 4 февраля
В четверг, 4 февраля, в Калуге отключат холодную воду на 12 правобережных улицах. Это связано с проведением ремонтных работ на улице Березовой, сообщает во вторник городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал»
Отключение холодной воды в Калуге 4 февраля 2021 года с 9:00 до 17:00:
- ул. Березовая
- пер. Березовый
- ул. Каштановая
- ул. Сиреневая
- Одоевское шоссе
- пер. Тройной
- ул. Выставочная
- ул. Сосновая
- ул. Нагорная
- ул. Ромодановские Дворики
- пер. Ромодановские Дворики
- ул. Дачная
В зону отключения попадают котельная, спецприемник и детский сад №67.
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