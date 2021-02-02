В Калуге жители 12 улиц останутся без холодной воды 4 февраля

В четверг, 4 февраля, в Калуге отключат холодную воду на 12 правобережных улицах. Это связано с проведением ремонтных работ на улице Березовой, сообщает во вторник городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал»

Отключение холодной воды в Калуге 4 февраля 2021 года с 9:00 до 17:00:

ул. Березовая

пер. Березовый

ул. Каштановая

ул. Сиреневая

Одоевское шоссе

пер. Тройной

ул. Выставочная

ул. Сосновая

ул. Нагорная

ул. Ромодановские Дворики

пер. Ромодановские Дворики

ул. Дачная

В зону отключения попадают котельная, спецприемник и детский сад №67.