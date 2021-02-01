Владислав Шапша поручил организовать в Воротынске раздельный сбор мусора на 100%

В понедельник, 1 февраля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША поручил областному министерству строительства и ЖКХ совместно с администрацией Бабынинского района организовать в Воротынске инфраструктуру для раздельного сбора мусора.

- Это должен быть первый муниципалитет в Калужской области, где весь мусор на 100% собирается раздельно, - приводит слова Шапши пресс-служба правительства региона. - У нас есть хорошие примеры и в Обнинске, и в Калуге, и в других районах. В Воротынске должна быть создана необходимая инфраструктура, а дальше – дело за людьми, за тем, как они будут ею пользоваться, а также за тем, насколько активно здесь поработают общественники, экологи и местная власть для того, чтобы объяснить людям важность раздельного сбора мусора.

Тему мусора начали обсуждать после обсуждения личного приема, на котором выяснилось, что жители муниципалитета не знают, сколько мусора они ежегодно производят.

- В поселке абсолютно нет никакой инфраструктуры по сбору лампочек и батареек, - отметил губернатор. - Ни одного шага не сделано для этого ни нами, ни местной властью. Это совершенно неправильно. Один маленький Воротынск производит 30 тысяч кубов мусора в год. Если кто-то заботится об экологии, то, в первую очередь, всем нам надо начать с себя. Нужно разделять мусор для того, чтобы уменьшить нагрузку на природу.

Отметим, что в поселке Воротынск живет чуть более 11 тысяч человек.