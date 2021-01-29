В Калуге отключат воду в деревне Верховой и на улице Генерала Попова 2 февраля

Во вторник, 2 февраля, в Калуге пройдут ремонтные работы на сетях водоснабжения в районе дома №49 в деревне Верховой. Об этом сообщает городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал». Из-за этого на Правом берегу пройдут отключения холодной воды.

Отключение холодной воды в Калуге 2 февраля 2021 года с 8:00 до 17:00: