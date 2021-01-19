В деревне Крутицы на окраине Калуги отключат воду 21 января
В четверг, 21 января, на территории Калуги отключат холодную воду в деревне Крутицы. Это связано с переключением станции водоподготовки, сообщили во вторник в городской управе со ссылкой на «Калугаоблводоканал».
Отключение холодной воды в Калуге 21 января 2021 года с 9:00 до 18:00:
- д. Крутицы.
По всем вопросам, связанным с отключением, калужан просят обращаться в центрально-диспетчерскую службу по телефону 211-112.
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