В деревне Крутицы на окраине Калуги отключат воду 21 января

В четверг, 21 января, на территории Калуги отключат холодную воду в деревне Крутицы. Это связано с переключением станции водоподготовки, сообщили во вторник в городской управе со ссылкой на «Калугаоблводоканал».

Отключение холодной воды в Калуге 21 января 2021 года с 9:00 до 18:00:

д. Крутицы.

По всем вопросам, связанным с отключением, калужан просят обращаться в центрально-диспетчерскую службу по телефону 211-112.