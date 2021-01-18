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В Калужской области планируют досрочно завершить расселение аварийного жилья в 2023 году

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.01.2021 12:49 1 523
В Калужской области планируют досрочно завершить расселение аварийного жилья в 2023 году

В Калужской области планируют досрочно выполнить региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Речь идет о домах, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года, сообщили в понедельник на заседании правительства области.

Программа реализуется на территории 17 муниципальных районов и городских округов области. За период ее действия планируется расселить 223 многоквартирных дома, переселить около 4,5 тысячи человек с аварийной площади 69,45 тысячи квадратных метров.

Стоимость программы в целом составляет 3,6 миллиарда рублей. Это средства: Фонда ЖКХ – 2,31 миллиарда рублей, областного бюджета – 1,22 миллиарда и местных бюджетов – 600 миллионов.

- Переселение проводится двумя основными способами - путем приобретения жилья или посредством получения выплаты денежного возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения, - пояснили в правительстве.

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслава Лежнина, установленные на 2019-2020 годы для Калужской области целевые показатели выполнены с превышением. Говоря о дальнейших планах, министр подчеркнул, что программа завершится на два года раньше - не в 2025, а в 2023 году.

- Важно понимать, что с окончанием программы мы решим лишь те вопросы, которые возникли до 1 января 2017 года, - отметил в свою очередь губернатор Владислав Шапша. - Нет смысла останавливаться. Программа будет продолжаться. И уже на федеральном уровне идут активные обсуждения. Принят закон, который позволяет нам рассматривать вопрос с учетом комплексной застройки территории. Поэтому прошу вас смотреть вперед и готовить решения, которые позволят нам и дальше расселять жилье такого класса.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.01.2021 12:49 1 523
Тэги: недвижимость жкх владислав шапша вячеслав лежнин
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