В домах на пяти улицах Калуги отключат холодную воду 29 декабря
Во вторник, 29 декабря, в селе Грабцево в черте Калуги отключат холодную воду на пяти улицах. Это связано с технологическим переключением вновь проложенного магистрального водопровода, сообщает в понедельник городская управа.
Отключение холодной воды в селе Грабцево в черте Калуги 29 декабря 2020 года с 9:00 до 23:00:
- ул. Курсантов,
- ул. Садовая,
- ул. Юбилейная,
- ул. Советская,
- ул. Кожедуба.
- Приносим свои извинения за вынужденные неудобства, - говорится в сообщении городской управы.
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