В домах на пяти улицах Калуги отключат холодную воду 29 декабря

Во вторник, 29 декабря, в селе Грабцево в черте Калуги отключат холодную воду на пяти улицах. Это связано с технологическим переключением вновь проложенного магистрального водопровода, сообщает в понедельник городская управа.

Отключение холодной воды в селе Грабцево в черте Калуги 29 декабря 2020 года с 9:00 до 23:00:

ул. Курсантов,

ул. Садовая,

ул. Юбилейная,

ул. Советская,

ул. Кожедуба.

- Приносим свои извинения за вынужденные неудобства, - говорится в сообщении городской управы.