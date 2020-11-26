В домах на трех улицах Калуги отключат холодную воду 27 ноября

В пятницу, 27 ноября, в Калуге не будет холодной воды в домах на трех улицах. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ в районе дома №38 по улице Суворова. Городская управа рассказала о домах, которые попадут в зону отключения.

Отключение холодной воды в Калуге 27 ноября 2020 года с 9:00 до 18:00:

часть пер. Суворова,

ул. Труда 24, 26, 28, 30, 32,

ул. Пролетарская 21, 21а.

Социально-значимые объекты под перекрытие не попадают.

Ранее, напомним, мы рассказывали, у кого в пятницу не буде света.