В домах на трех улицах Калуги отключат холодную воду 27 ноября

В пятницу, 27 ноября, в Калуге не будет холодной воды в домах на трех улицах. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ в районе дома №38 по улице Суворова. Городская управа рассказала о домах, которые попадут в зону отключения.
Отключение холодной воды в Калуге 27 ноября 2020 года с 9:00 до 18:00:
Социально-значимые объекты под перекрытие не попадают.
Ранее, напомним, мы рассказывали, у кого в пятницу не буде света.
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