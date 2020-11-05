В Калужской области осталось 9 проблемных домов с незавершенным капремонтом

В нынешнем году в Калужской области планировалось отремонтировать кровлю 150 многоквартирных домов. По 118 объектам работы уже завершены, сообщил в четверг, 5 ноября, губернатор Владислав Шапша.

Еще 23 дома имеют высокую степень готовности.

- Проблемными остаются 9 домов, - подчеркнул Шапша. - На них организованы сохранные мероприятия: установлены шатры, ремонт производится захватками.

Губернатор подчеркнул, что ремонт кровель в многоквартирных домах должен быть завершен в ближайшие дни.

- По домам, в которых он еще не закончен, ставил задачу принять все меры для того, чтобы не допускать протечек, - рассказал глава региона. - Сегодня прошел сильный дождь, поручил региональному министерству строительства и ЖКХ промониторить, везде ли эта работа проведена. По предварительной информации, протечек нет.

Шапша считает, что недобросовестные подрядчики должны ответить по всей строгости:

- Активно работаем совместно с прокуратурой в этом направлении. Две компании уже исключены из реестра квалифицированных подрядчиков, к ним применяются штрафные санкции. Будем добиваться, чтобы людям, пострадавших от их действий, был возмещен ущерб. И всем ответственным структурам эта ситуация – серьезный урок на будущее. И по работе с подрядчиками, и в организационном плане.

Тем временем

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