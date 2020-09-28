Несколько населенных пунктов под Калугой останутся без газа 30 сентября

В среду, 30 сентября, в районе строительства обхода Калуги на участке Анненки-Жерело будут вестись работы по выносу газопровода, сообщает городская управа. В связи с чем в нескольких населенных пунктах с 8 до 17 часов будет прекращена подача газа потребителям:
- с. Новый,
- с. Муратовский Щебзавод,
- с. Муратовка,
- с. Рябинки,
- п. Мирный,
- ст. Тихонова Пустынь,
- д. Юрьевка,
- с. Муратовка, СНТ Мичуринец,
- с. Муратовский Щебзавод, СДТ «Горняк-1»,
- с. Муратовский Щебзавод, СНТ «Садовый»,
- с. Муратовский Щебзавод, СДТ «Горняк-4»,
- Котельная МУП Теплосеть - Муратовский Щебзавод,
- п. Мирный, 8-МКУ «Служба хозяйственного и транспортного обеспечениям»,
- п. Мирный, ул. Гагарина, 26-МУП «УКОН» Баня,
- п. Мирный, СНТ МосНИП ул. Солнечная ,
- Котельная МУП Теплосеть - ст. Тихонова Пустынь.