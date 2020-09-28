Несколько населенных пунктов под Калугой останутся без газа 30 сентября

В среду, 30 сентября, в районе строительства обхода Калуги на участке Анненки-Жерело будут вестись работы по выносу газопровода, сообщает городская управа. В связи с чем в нескольких населенных пунктах с 8 до 17 часов будет прекращена подача газа потребителям:

с. Новый,

с. Муратовский Щебзавод,

с. Муратовка,

с. Рябинки,

п. Мирный,

ст. Тихонова Пустынь,

д. Юрьевка,

с. Муратовка, СНТ Мичуринец,

с. Муратовский Щебзавод, СДТ «Горняк-1»,

с. Муратовский Щебзавод, СНТ «Садовый»,

с. Муратовский Щебзавод, СДТ «Горняк-4»,

Котельная МУП Теплосеть - Муратовский Щебзавод,

п. Мирный, 8-МКУ «Служба хозяйственного и транспортного обеспечениям»,

п. Мирный, ул. Гагарина, 26-МУП «УКОН» Баня,

п. Мирный, СНТ МосНИП ул. Солнечная ,

Котельная МУП Теплосеть - ст. Тихонова Пустынь.