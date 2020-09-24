Две улицы и один дом в центре Калуги останутся без воды 25 сентября

В пятницу, 25 сентября, на трех улицах в центре Калуги отключат воду, сообщает городская управа со ссылкой на Калугаоблводоканал. На улице Московской, д. 131 будут вестись аварийно-ремонтные работы.
Воды не будет с 9 до 17 часов по следующим адресам:
Также под перекрытие попадают детский сад «Антошка» на улице К. Либкнехта д.7а и социальный приют для детей и подростков «Мечта» по адресу: ул. К.Либкнехта, 9.
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