Две улицы и один дом в центре Калуги останутся без воды 25 сентября

В пятницу, 25 сентября, на трех улицах в центре Калуги отключат воду, сообщает городская управа со ссылкой на Калугаоблводоканал. На улице Московской, д. 131 будут вестись аварийно-ремонтные работы.

Воды не будет с 9 до 17 часов по следующим адресам:

ул. Московская д.131,

ул. Карла Либкнехта д. 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 14, 15, 15а, 16, 17,

ул. Ленина д. 22, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56а.

Также под перекрытие попадают детский сад «Антошка» на улице К. Либкнехта д.7а и социальный приют для детей и подростков «Мечта» по адресу: ул. К.Либкнехта, 9.