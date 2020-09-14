Под Калугой люди живут без воды – в бюджете нет денег

Местным жителям приходится носить воду из колодцев или родников.

В редакцию KP40 обратились жители улицы Первомайской посёлка Якшуново Дзержинского района. В их домах вот уже несколько лет практически нет воды.

Раньше здесь был центральный водопровод. Но старые трубы постоянно текли, и линию законсервировали около 10 лет назад. При этом, если открыть сайт Чкаловской администрации, куда относится посёлок, на схеме водоснабжения эта старая линия значится.

- Мы пользовались сделанными за свой счет колодцами, - говорит местная жительница Ирина ВОЛКОВА. - Но в последнее время вода из них стала стремительно уходить. Колодцы пересыхают. Воды настолько мало, что не хватает даже приготовить еду, да и качество ее плохое – песок идёт. Насосы выходя из строя, перегорают. Приходится за водой ездить на родник, таскаем ведра. Нашей бабушке 94, она вдова участника Великой Отечественной войны, ходит с трудом. И дойти куда-то помыться или в деревянный туалет на улице ей тяжело. Зимой же из-за отсутствия воды вышла из строя система отопления. Что будет следующей зимой - страшно представить.

По словам Ирины, жители 12 домов обращались в Чкаловскую администрацию. Там ответили, что требуется 19 миллионов рублей. Денег нет, и когда появятся, неизвестно.

- Обращались в соцсетях к врио губернатора области Владиславу Шапше, получили ответ от администрации Дзержинского района, что они рассматривают вопрос, - говорят жители Якшуново. - Но на просьбу указать точные сроки рассмотрения, никто так и не ответил. Мы считаем, что это просто отписка.

Редакция «Калужского перекрестка» связалась с администрацией СП «Совхоз Чкаловский». Врио главы администрации сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский» Регина АКУЛЕНКО не смогла ответить на вопрос, касающийся воды, попросив перезвонить через час, когда будет специалист Людмила ЩЕРБАКОВА, сославшись на то, что она «временно и недавно вступила в обязанности».

Дозвонились Людмиле Щербаковой, которая на наш вопрос ответила так:

- У нас есть планы организовать в той части водоснабжение. Но в сельском поселении нет денег. Обращались в район, он тоже изыскивает средства. Мы везде в колокола звоним. Никаких сроков сказать пока не могу. Мы отвечали уже местным жителям. Какие сроки? Понимаете, у нас нет денег в бюджете. Не от нас зависит это все. Очень все сложно.