После визита Владислава Шапши Дворец спорта начнут строить круглосуточно

Как мы уже рассказывали, в Калуге продолжается строительство Дворца спорта. Сдать объект должны до конца 2020 года. В понедельник, 3 августа, на стройке побывал глава Калужской области Владислав ШАПША.

Он поручил увеличить количество смен и организовать круглосуточный режим работы.

- Работу нужно вести круглосуточно, - приводит слова Шапши пресс-служба правительства региона. - В противном случае вы не успеете. Прошу соблюдать сроки строительства. Здесь очень большой объем работ, особое внимание уделите контролю за их ходом и качеством.

Во Дворце спорта уже начались гидравлические испытания 50-метрового бассейна. Его впервые залили водой. На 50% провели гидроизоляцию прыжкового бассейна.

Самая высокая часть комплекса – 16-этажный корпус временного проживания спортсменов. Там сейчас идёт отделка.

На строительстве объекта задействовано более 600 человек.

Комплекс будет состоять из ледовой арены с трибунами на три тысячи мест, водного комплекса с трибунами на 1065 мест и корпуса временного размещения спортсменов на 250 мест. Все здания будут связаны между собой переходом.

В водном комплексе будут 50-метровый плавательный бассейн, бассейн для прыжков в воду, разминочный и детский бассейны с душевыми, раздевалками, техническими и подсобными помещениями.

Подземная парковка рассчитана на 400 машин.