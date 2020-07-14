Тур по новостройкам-2020 - «Комсомолка» покажет лучшее

Как мы уже писали, в эту субботу состоится традиционный тур по новостройкам Калуги.
Участие в туре абсолютно бесплатное. За один день мы провезем вас более чем по пяти новостройкам Калуги.
Вы сможете напрямую пообщаться с застройщиками и задать все интересующие вас вопросы.
Чтобы записаться на тур просим вас предварительно позвонить по любому из телефонов:
Стартуем в 10:00 в субботу 18 июля от редакции «Комсомольской правды - Калуга» (ул. Комарова, 36).
Ждем ваших звонков, количество мест ограничено.
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