Тур по новостройкам-2020 состоится несмотря на коронавирус

18 июля (суббота) редакция и читатели «КП – Калуга» отправляются в очередной тур по новостройкам города. Акция традиционная, а в этот раз и необычная.

На протяжении 10 лет силами издательского дома «Комсомольская правда» два раза в год проводится бесплатная экскурсия по домам-новостройкам в Калуге и области. Обычно – это май и сентябрь. Но 2020 год внес свои изменения в наш проект. И в этом году майский тур мы не смогли провести, несмотря на желания застройщиков и потенциальных покупателей недвижимости.

Но сейчас, когда почти все ограничения сняты, мы решили реализовать проект «Тур по новостройкам», предприняв все санитарные меры. Жизнь продолжается, и жить хочется в собственном доме или квартире.

Для вашего удобства редакцией было принято решение об организации тура в субботу. Он пройдет 18 июля. Стартуем в 10:00 от редакции «Комсомольской правды - Калуга» (ул. Комарова, 36).

Если вы желаете принять участие в туре, предварительно требуется запись по телефону (4842) 79-04-54 доб.181 или 8-902-391-70-26.

Ждем ваших звонков, количество мест ограничено.