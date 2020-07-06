В Калужской области объявили «водную амнистию»

До 18 сентября в Калужской области объявлена «водная амнистия». Информацию об этом на своих страницах в соцсетях в понедельник, 6 июля, опубликовал глава региона Владислав ШАПША.

- Калужская область уже имеет позитивный опыт легализации самовольных подключений к системе водоснабжения и водоотведения, - отметил он. - Мы уже проводили «водную амнистию» в предыдущие годы, потребители активно пользовались этой возможностью. Решили использовать этот опыт сейчас.

По словам главы области, амнистия поможет усилить контроль за системой водоснабжения и водоотведения и навести порядок в сетях.

- Подчеркну, что для тех, кто воспользовался «водной амнистией» - отменяются штрафы и любые другие санкции, - заявил Шапша.