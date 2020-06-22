Владислав Шапша поручил контролировать подготовку к отопительному сезону

В понедельник, 22 июня, на заседании областного правительства министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Егор ВИРКОВ сообщил, что подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме. Жилищный фонд уже подготовлен на 19%, котельные – на 23%. Уровень готовности тепловых сетей достиг 25%, водопроводных – 21,3%, электрических - 51,5%.

В то же время Егор Вирков попросил обратить внимание на усиление темпов работы глав Дзержинского, Мосальского и Малоярославецкого района, где к подготовке к отопительному сезону некоторых объектов еще не приступали.

Заместитель губернатора Ольга ИВАНОВА при обсуждении вопроса рекомендовала начать проверку готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону в муниципалитетах уже с 1 июля.

Заслушав выступления глав Дзержинского и Мосальского района по решению возникших проблем в ходе подготовки к зиме, глава области Владислав ШАПША рекомендовал им активнее заниматься подготовкой к отопительному сезону.

- Следует исходить из объективных обстоятельств. Жители не должны пострадать, и тепло должно быть подано в срок, - сказал Владислав Шапша.

Руководитель области поручил Ольге Ивановой держать этот вопрос на постоянном контроле.