В Калужской области досрочно завершат программу переселения из аварийного жилья

В Калужской области планируют досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья – не в 2025, а в 2022 году. В понедельник, 8 июня, на своих страницах в соцсетях об этом заявил врио губернатора Владислав ШАПША.

- Набрали хорошие темпы в ее реализации, поэтому уже в 2022 году можем завершить все мероприятия, - уверен глава региона.

По его словам, порядка 4500 калужан из 17 муниципальных образований получат долгожданное жилье.

- Будет расселено 1960 жилых помещений площадью более 70 тыс. кв. м, ликвидировано 223 аварийных дома, - подчеркнул Шапша. - Стоимость программы – 3,8 миллиарда рублей.